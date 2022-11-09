Wanda Nara ile Icardi tribünde maç izledi! Sosyal medya yıkıldı: "Bu kadın Fener'in ajanı olabilir"
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Galatasaray'da Mauro Icardi ile bir dargın bir barışık bir ilişki yaşayan Wanda Nara, Ofspor maçını Arjantinli futbolcuyla birlikte takip etti.
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Ofspor ile mücadele eden Galatasaray'da, karşılaşmanın kadrosunda yer almayan Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Wanda Nara ile birlikte takip etti.
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Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş derbisinde kaydettiği iki golle takımına galibiyeti getiren Mauro Icardi, Ofspor maçını tribünden izledi..
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Daha önce ayrıldıklarını açıklayan Wanda Nara'nın eşlik etmesi dikkatlerden kaçmadı
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Wanda Nara dün yaptığı açıklamada, Icardi ile barışmayacağını ve yalnız mutlu olduğunu ifade etmişti.
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