Walison Fonseca kimdir yaşı kaç biscolata erkeği eşi ve kızı kimdir?

Masterchef 2020'nin ana kadrosuna katılan isim bu hafta Brezilyalı model Walison Fonseca oldu. Masterchef elemelerine katılan ve en çok ilgi gören yarışmacılarından biri olan 34 yaşındaki Walison bu hafta yeniden Masterchef'in ana kadrosuna giren isim aldı. Sosyal medyada da büyük ilgi gören bu haberin ardından Walison Fonseca'nın hayatı yeniden merak konusu oldu.