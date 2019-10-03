Vuslat dizisinin yıldızı Kadir Doğulu'dan bomba proje! Bu sefer herkesi çok şaşırtacak
TRT 1'de ekranlara gelen Vuslat dizinin sevilen başrol oyuncusu Kadir Doğulu hayranlarını bu kez çok şaşırtacak.
TRT 1'de yayın hayatına başlayan Vuslat dizisi, reytinglerde istediğini pek elde edemese de kısa sürede geniş hayran kitlesine ulaşmıştı.
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Göksel Kortay’ın yönetmenliğinde, Kortay ve Haldun Dormen’in uyarladığı tiyatro oyunu müjdesi veren Kadir Doğulu, provalara başladıklarını anlattı.
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Bir komedi projesi olduğunun altını çizen Kadir Doğulu, “Onu hayata geçirmek için mücadele ediyoruz. Kalabalık bir oyuncu kadrosu var. Hepimizi bir arada toplamak bi anlamda zor oluyor.O yüzden haftanın 2 günü, 3 günü çalışmaya gayret ediyorum” diye konuştu.
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Vuslat dizisinde Aziz karakteri ile ekranlara gelmekte olan Doğulu, aynı zamanda tiyatro oyununda da ter dökecek ve bir hayli de yoğun günler yaşayacak.
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