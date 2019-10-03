Vuslat dizisinin yıldızı Kadir Doğulu'dan bomba proje! Bu sefer herkesi çok şaşırtacak

Bir komedi projesi olduğunun altını çizen Kadir Doğulu, “Onu hayata geçirmek için mücadele ediyoruz. Kalabalık bir oyuncu kadrosu var. Hepimizi bir arada toplamak bi anlamda zor oluyor.O yüzden haftanın 2 günü, 3 günü çalışmaya gayret ediyorum” diye konuştu.