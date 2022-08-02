Vücuttaki güneş lekelerinden kurtulmanız için 12 mucizevi yöntem!
Yaz aylarının en sık rastlanan güneş yanığı lekeleri başta kadınlar olmak üzere birçok kişiyi rahatsız ediyor. Peki vücuttaki güneş lekelerinden nasıl kurtulunur?
özellikle yaz aylarında en çok şikayet edilen sağlık sorunlarının başında güneş yanığı lekeleri geliyor. Hassas cilde sahip olanlar güneşin altında kısa süreli dursa bile hemen cildinde kızarıklık ve lekeler oluşabiliyor. Başta kadınlar olmak üzere birçok kişiyi rahatsız eden güneş yanığı lekelerinden kurtulmak mümkün.
İşte vücudumuzdaki güneş yanığı lekelerinden en kolay yoldan kurtulabilmenizi sağlayan 12 mucizevi yöntem...
1. Güneşten korunmalıdır. Güneş banyolarından ve yazın güneş altında yatmaktan kaçınmalıdır.
2. Lekeye yatkınlığı olan hastalarda mümkünse doğum kontrol ilaçlarından kaçınılmalıdır