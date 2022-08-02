Vücuttaki güneş lekelerinden kurtulmanız için 12 mucizevi yöntem!

özellikle yaz aylarında en çok şikayet edilen sağlık sorunlarının başında güneş yanığı lekeleri geliyor. Hassas cilde sahip olanlar güneşin altında kısa süreli dursa bile hemen cildinde kızarıklık ve lekeler oluşabiliyor. Başta kadınlar olmak üzere birçok kişiyi rahatsız eden güneş yanığı lekelerinden kurtulmak mümkün.