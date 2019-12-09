Vücut direncini arttırmanın yolları 8 basit adım yeter!

Dengeli ve sağlıklı beslenin: Yeterli ve dengeli beslenme enfeksiyonlardan korunmada son derece önemlidir. Sadece doymak ve enerji ihtiyacını karşılamak değil, vücut için gerekli olan protein, yağ, karbonhidrat, vitamin ve mineralleri sağlıklı bir şekilde almak temel prensip olmalıdır. Günlük öğünlerde mutlaka süt ve süt ürünleri, hayvansal proteinler, bitkisel proteinler açısından zengin olan kuru bakliyatlar, kavrulmamış yağlı kuru yemişler, sebze ve meyveler yer almalıdır. Probiyotik içeren ev yapımı yoğurt, elma sirkesi ve turşular da bağışıklığı koruyarak güçlendirmektedir. Kış ayları deniz ürünleri tüketmek için en uygun zamanlardır. Hayvansal proteinler içerisinde en sağlıklı seçeneğin balık eti olduğu bilinmektedir. Mümkünse haftada en az 2 kez deniz ürünleri tüketmeye çalışmak sağlıklı bir vücut için çok önemlidir.