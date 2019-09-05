Vücudunun yüzde 50'si yanmıştı... Umut’un yardım çığlığı: Eski derimi istiyorum
MERSİN'de evlerinde çıkan yangında vücudunun yüzde 50’si yanan doktorların ‘yüzde 1 yaşar’ dediği 10 yaşındaki küçük Umut Eşitmez, deri nakli için yardım istiyor. Umut “Yanımdan biri geçtiğinde 'Sen nasıl yandın, Seni kim yaktı diyor. Üzülüyorum, eski derimi istiyorum.” diyerek herkesten destek bekliyor.
Mersin’in merkez Toroslar İlçesi Sağlık Mahallesinde yaşayan Eşitmez Ailesi’nin hayatı, 12 Temmuz 2018’de gece yarısı evlerinde çıkan yangınla kabusa döndü. 12 Temmuz gecesi, 31 yaşındaki Mihriban Eşitmez, iki çocuğuyla birlikte uyurken, evde yangın çıktı.
Gece saat 02.30 sıralarında işten eve dönen 33 yaşındaki Bayram Eşitmez’in yangını fark ederek bağırmasıyla uyanan anne ve çocukları, can havliyle evden çıkmaya çalıştı. Yoğun duman nedeniyle evden çıkamayan 10 yaşındaki Cumali Umut Eşitmez, babası tarafından kurtarıldı.
Vücudun yüzde 50'si yandı
Yangında vücudunun yüzde 50’si yanan ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan küçük Umut için doktorlar, yaşama şansının yüzde 1 olduğunu söyledi. Yoğun çabalar ve uzun hastane sürecinin ardından yaşama tutunmayı başaran Umut, yüzü ve vücudundaki ağır yanık izleri nedeniyle eve mahkum oldu.
Aile ve Umut destek bekliyor
Umut’a deri nakli yapılabilmesi için 255 bin lira gerektiğini öğrenen ve yangından sonra maddi durumu iyice bozulan Eşitmez Ailesi, Mersin Valiliği’ne başvurarak, ‘Yardım Toplama Kampanyası’ başlattı. Aile ve Umut, şimdi herkesten destek bekliyor.