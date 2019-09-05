Vücudunun yüzde 50'si yanmıştı... Umut’un yardım çığlığı: Eski derimi istiyorum

Vücudun yüzde 50'si yandı

Yangında vücudunun yüzde 50’si yanan ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan küçük Umut için doktorlar, yaşama şansının yüzde 1 olduğunu söyledi. Yoğun çabalar ve uzun hastane sürecinin ardından yaşama tutunmayı başaran Umut, yüzü ve vücudundaki ağır yanık izleri nedeniyle eve mahkum oldu.