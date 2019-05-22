Vücudu olay oldu! Murat Boz sosyal medyayı salladı
Geçtiğimiz yazlarda aldığı kilolarla hayranlarını şaşırtan Murat Boz, bu yaza bomba gibi hazırlandı. Boz'un sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf olay oldu.
Geçtiğimiz yaz aylarında Murat Boz, aldığı kilolarla gündeme gelmiş ve birçok eleştiri almıştı. Boz'un spor sevdası o hallerinden eser bırakmadı. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafıyla takipçilerinden tam not aldı.
Murat Boz, spor yaptığı anların görüntüsünü takipçilerinin beğenisine sundu. Boz, sosyal medya hesabından paylaştığı kaslı fotoğrafıyla takipçilerinin aklını başından aldı. Boz'un bir takipçisi paylaşıma, "Yaza bomba gibi hazırlanmışsın." yorumunu yaptı.
100 Bin TL bağış
23 Haziran'da yapılacak İstanbul seçimi için partiler Hazine'den yardım almayacak. CHP, bunun için Ekrem İmamoğlu'na destek amacıyla bir bağış kampanyası başlatmıştı. Murat Boz'un bağış kampanyasına 100 bin TL yatırdığı iddia edilmişti.
Yasalar gereği, bir kişi bir siyasi partiye 1 yıl içinde en fazla 54 bin 566 TL bağışlayabiliyor. Durum böyle olunca, iddiaya göre, 100 bin TL'lik bağışı gören CHP yönetimi, Murat Boz ile irtibata geçerek bu miktarın üzerindeki tutarın parti kasasına giremeyeceğini bildirdi. Murat Boz ise 54 bin 566 TL'yi kendi adına 45 bin 434 lirayı annesi adına yatırdı.