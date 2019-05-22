Vücudu olay oldu! Murat Boz sosyal medyayı salladı

Yasalar gereği, bir kişi bir siyasi partiye 1 yıl içinde en fazla 54 bin 566 TL bağışlayabiliyor. Durum böyle olunca, iddiaya göre, 100 bin TL'lik bağışı gören CHP yönetimi, Murat Boz ile irtibata geçerek bu miktarın üzerindeki tutarın parti kasasına giremeyeceğini bildirdi. Murat Boz ise 54 bin 566 TL'yi kendi adına 45 bin 434 lirayı annesi adına yatırdı.