Vladimir Putin'in talimatıyla kurulmuştu! Yılın en güzel polisi seçilecek
RUSYA'da Vladimir Putin'in talimatıyla kurulan Rusya Ulusal Muhafız Federal Servisi'nde görev yapan kadın polisler arasında her yıl düzenlenen güzellik yarışmasının heyecanı başladı.
Rusya'da her yıl düzenlenen en güzel koruma yarışmasında, kendi bölgesindeki yerel yarışmayı kazanarak 100'e yakın yarışmacıyı eleyen 12 finalist, 7-11 Haziran tarihleri arasında verilecek oylarla ülkenin en popüler kadını olmak için yarışacak.
Yarışmacılar, ülkenin en kuzeyinden en doğusuna kadar tüm bölgelerden katılıyor.
2019 yılında Putin'in ulusal koruma ekibinde bulunan 32 yaşındaki Anna Khramtsova, güzelliğiyle dikkat çekerek bin kişiyi geride bırakıp birinci seçilmiş, ardından tüm dünyada konuşulan tartışmayı başlatmıştı.
Üniformalarıyla fotoğraf çektiren kadın polisler yarışmaya katılmış ve muhafız biriminin internet sitesi üzerinden oylama yapılmıştı.