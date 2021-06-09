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Vladimir Putin'in talimatıyla kurulmuştu! Yılın en güzel polisi seçilecek

Vladimir Putin'in talimatıyla kurulmuştu! Yılın en güzel polisi seçilecek

RUSYA'da Vladimir Putin'in talimatıyla kurulan Rusya Ulusal Muhafız Federal Servisi'nde görev yapan kadın polisler arasında her yıl düzenlenen güzellik yarışmasının heyecanı başladı.

Vladimir Putin'in talimatıyla kurulmuştu! Yılın en güzel polisi seçilecek

Rusya'da her yıl düzenlenen en güzel koruma yarışmasında, kendi bölgesindeki yerel yarışmayı kazanarak 100'e yakın yarışmacıyı eleyen 12 finalist, 7-11 Haziran tarihleri arasında verilecek oylarla ülkenin en popüler kadını olmak için yarışacak. 

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Vladimir Putin'in talimatıyla kurulmuştu! Yılın en güzel polisi seçilecek

Yarışmacılar, ülkenin en kuzeyinden en doğusuna kadar tüm bölgelerden katılıyor. 

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Vladimir Putin'in talimatıyla kurulmuştu! Yılın en güzel polisi seçilecek

2019 yılında Putin'in ulusal koruma ekibinde bulunan 32 yaşındaki Anna Khramtsova, güzelliğiyle dikkat çekerek bin kişiyi geride bırakıp birinci seçilmiş, ardından tüm dünyada konuşulan tartışmayı başlatmıştı. 

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Vladimir Putin'in talimatıyla kurulmuştu! Yılın en güzel polisi seçilecek

Üniformalarıyla fotoğraf çektiren kadın polisler yarışmaya katılmış ve muhafız biriminin internet sitesi üzerinden oylama yapılmıştı.

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