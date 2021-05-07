Vişnenin faydaları neler? Günde bir avuç vişne yerseniz...
Vişne hem çok lezzetli hem de sağlığa oldukça faydalı bir meyve. Vişnenin en önemli faydalarından biri de ödem attırıcı özelliğinin bulunması. Gelin vişnenin faydalarına bir göz atalım...
Ağızlarda ekşi ve hoş bir tat bırakan vişne yazın en sevilen meyvelerinden biri. Ömrü kısa olsa da faydası çok olan vişne, diyabet ve böbrek hastaları tarafından da rahatlıkla tüketilebiliyor. Bu küçük ama faydalı meyve, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte vücudunda ödem oluşan kişilerin de en büyük kurtarıcılarından biri oluyor. Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Aslıhan Altuntaş, vişnenin faydaları hakkında bilgi verdi.
Güçlü bir antioksidan
Vişne, A, C ve E vitaminleri konusunda oldukça zengin bir kaynaktır. Ayrıca bağışıklık sistemini etkileyecek olumsuzlukları engelleyebilen de bir meyvedir. Kırmızı ve mor renkli meyve ve sebzelerde bulunan renk verici bir madde olan antosiyanin, içinde bulunduğu meyvede çok güçlü bir antioksidan etki göstermektedir. Bu meyvelerden biri de vişnedir. 100 gram vişnede 60 kalori vardır. Vişne, şeker içeriği düşük bir meyve olduğu için diyetlerde rahatlıkla tercih edilebilmektedir.
Hücreleri yeniliyor, yaşlanmayı geciktiriyor
İçeriğinde yer alan antosiyanin vişneye antioksidan niteliği kazandırmaktadır. Antosiyanin hücre yaşlanmasını önleyici özelliktedir. Araştırmalara göre antosiyanin kolesterol ve kan şekerinin düşürülmesi konusunda da yardımcıdır. Bunun yanında vişnenin vücuttaki enfeksiyonları iyileştirici özellikleri de vardır
Ödem söktürücü
Sıcak havalarda vücutta su ve tuz tutulumu artarken en çok şikayet edilen konuların başında da vücuttaki ödemler gelmektedir. Ödem denilince de akıllara ananas ve maydanoz tüketilmesi konusunda bir algı vardır. Oysa vişne de iyi bir ödem attırıcıdır. Mevsiminde günde bir avuç vişne tüketilirse ödem sorunu çözülebilmektedir. Ayrıca vişne ürik asitin azalmasını da sağlamaktadır. Şeker oranı düşük olduğu için de diyabet hastaları güvenle bu meyveyi tüketebilmektedir. Böbrek hastaları için de vişne güvenilebilecek bir meyvedir. Bunun yanında tüketenleri kanserden, kalp, damar hastalıklarından korumaktadır. Gut hastaları için de vişne önerilmektedir.