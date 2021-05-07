Vişnenin faydaları neler? Günde bir avuç vişne yerseniz...

Ödem söktürücü

Sıcak havalarda vücutta su ve tuz tutulumu artarken en çok şikayet edilen konuların başında da vücuttaki ödemler gelmektedir. Ödem denilince de akıllara ananas ve maydanoz tüketilmesi konusunda bir algı vardır. Oysa vişne de iyi bir ödem attırıcıdır. Mevsiminde günde bir avuç vişne tüketilirse ödem sorunu çözülebilmektedir. Ayrıca vişne ürik asitin azalmasını da sağlamaktadır. Şeker oranı düşük olduğu için de diyabet hastaları güvenle bu meyveyi tüketebilmektedir. Böbrek hastaları için de vişne güvenilebilecek bir meyvedir. Bunun yanında tüketenleri kanserden, kalp, damar hastalıklarından korumaktadır. Gut hastaları için de vişne önerilmektedir.