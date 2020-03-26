Virüs tehlikesine karşı sarımsak tüketmek doğru mu?
Doğal antibiyotik olarak bilinen sarımsak, antiseptik özelliği sayesinde vücudu tüm toksinlerden arındırıyor. İşte sarımsağın mucizevi faydaları!
C ve E vitamininden zengin olan sarımsak tam bir şifa kaynağı. Faydaları saymakla bitmeyen sarımsak, hastalıklardan korunmak için şu günlerde özellikle tüketilmesi gereken besinlerin başında yer alıyor.
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Doğal antibiyotik olan sarımsak, vücudu toksinlerden arındırıyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Gelin sarımsağın sağlık için faydalarına yakından bakalım!
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Sarımsak doğal bir antiseptik oluşuyla vücuttaki bütün toksinleri temizler.
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Peki özellikle virüs tehlikesinin bulunduğu bu günlerde sarımsak tüketmek doğru mu?
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