Victoria's Secret sırları dökülüyor Bella Hadid pazarlama şefi Ed Razek'in tacizini anlattı

Bella Hadid, Victoria's Secret ile çalışırken tacize uğradığını söyledi. Üstelik bunu iddia eden tek kişi Bella Hadid değil. 2019'a kadar moda dünyasının en gösterişli şovuna imza atan, milyonlarca kişinin takip ettiği defileleri gerçekleştiren Victoria’s Secret'ta bir dönem kapanıyor.