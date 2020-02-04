Victoria's Secret sırları dökülüyor Bella Hadid pazarlama şefi Ed Razek'in tacizini anlattı
Dünyaca ünlü iç giyim markası Victoria’s Secret'ın sırları gün yüzüne çıkıyor. Bella Hadid, Victoria's Secret'ın pazarlama şefi Ed Razek'in tacizine uğradığını anlattı.
Bella Hadid, Victoria's Secret ile çalışırken tacize uğradığını söyledi. Üstelik bunu iddia eden tek kişi Bella Hadid değil. 2019'a kadar moda dünyasının en gösterişli şovuna imza atan, milyonlarca kişinin takip ettiği defileleri gerçekleştiren Victoria’s Secret'ta bir dönem kapanıyor.
ABD'li perakende şirketi Limited Brands'ın iç çamaşır firmasının satılmasına ilişkin görüşmelerin başladığı bildirmesinden sadece bir hafta sonra firmanın sırları da ortaya çıkmaya başladı.
İlk kez 2016 yılında firmanın defilesinde podyuma çıkan Bella Hadid, Victoria's Secret ile çalışırken tacize uğradığını söyledi.
Ablası Gigi Hadid ile birlikte üç kez firmanın geleneksel defilelerine çıkan Bella Hadid markanın pazarlama şefi Ed Razek'in tacizine uğradığını söyledi.