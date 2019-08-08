Victoria's Secret meleği Bella Hadid ve The Weeknd yeniden ayrıldı!
Victoria's Secret meleklerinden Bella Hadid ve pop yıldızı The Weeknd ikinci defa ayrıldı. Geçtiğimiz günlerde Kapadokya çekimleri için Türkiye'de olan çift, birbirlerine vakit ayıramadıkları için ayrılık kararı aldı.
22 yaşındaki süper model Bella Hadid ve 29 yaşındaki The Weeknd, ikinci kez yollarını ayırma kararı aldı. Ünlü çiftin ayrılık sebepleri ise yoğun çalışma tempoları nedeniyle uzun süre ayrı kalmaları ve birbirlerine yeteri kadar vakit ayıramamaları olduğu söyleniyor.
Çifte yakın bir kaynağın söylediğine göre, ikilinin uyum sorunu olduğu da söylentiler arasında. Sürekli olarak ayrı yerlerde olmaları da onları oldukça olumsuz etkilemiş. Gerçek adı Abel olan The Weeknd, şimdilerde ise ilk oyunculuk denemesine yoğunlaşmış bir durumda.
Bella ise yaklaşan moda haftaları için sıkı bir çalışma temposuna girmiş bulunuyor. E! News'in haberine göre, çiftin çok sık tartıştıkları ancak ileride daha uygun bir zamanda yeniden bir araya gelmeyi hayal ettikleri de iddia edilmiş.
Öte yandan Bella ve Abel, 2015 yılında Coachella festivalinde tanıştı ve aşk yaşamaya başladı. Bir buçuk yıllık ilişki yaşayan çift, 2016 yılının sonunda yollarını ayırma kararı aldı.