Victoria's Secret meleği Bella Hadid ve The Weeknd yeniden ayrıldı!

Çifte yakın bir kaynağın söylediğine göre, ikilinin uyum sorunu olduğu da söylentiler arasında. Sürekli olarak ayrı yerlerde olmaları da onları oldukça olumsuz etkilemiş. Gerçek adı Abel olan The Weeknd, şimdilerde ise ilk oyunculuk denemesine yoğunlaşmış bir durumda.