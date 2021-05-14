'Vicdan azabımdı' diyen Mehmet Ali Erbil'den itiraf etti! Nefise Karatay'la çıplak pozları...

Çırılçıplak fotoğrafla ilgili Erbil "Çok geride kaldı o ilişki. Şimdi evlendi, hep mutlu olsun isterim. O fotoğraflardan dolayı kendimi çok suçlu hissettim. O fotoğrafların çekilmesinde çok sorumluluğum var." demişti.