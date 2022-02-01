Vergisiz maaş bugün hesapta! Asgari Geçim İndirimi uygulanacak mı emekli çalışanlar için durum ne?

Ocak maaşını bu günden itibaren alacak olan çalışanlar vergi ödememiş olacak. Asgari ücretliler 676 liralık gider ve damga vergisinin tamamını ödemezken daha yüksek maaş alanlar açısından bakıldığında ise 638 liralık gelir vergisinden vazgeçilmiş olacak.