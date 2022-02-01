Vergisiz maaş bugün hesapta! Asgari Geçim İndirimi uygulanacak mı emekli çalışanlar için durum ne?
Milyonlarca çalışan için vergi istisnası ile hesaplanan maaşlar bugünden itibaren hesaplara yatacak, asgari ücretliler 676 lirayı bulan vergiden istisna sayılacak. Diğer çalışanlar ise 638 lira daha az vergi ödeyecek.
Asgari ücrete yapılan yüzde 50 oranındaki tarihi zamdan sonra vergilerin de kaldırılmasıyla ilk uygulamalar bugün başlıyor.
Ocak maaşını bu günden itibaren alacak olan çalışanlar vergi ödememiş olacak. Asgari ücretliler 676 liralık gider ve damga vergisinin tamamını ödemezken daha yüksek maaş alanlar açısından bakıldığında ise 638 liralık gelir vergisinden vazgeçilmiş olacak.
Bu konuda akıllara takılan soruların cevaplarını Faruk Erdem yazısında cevapladı:
1- Kimler vergi ödemeyecek?
Asgari ücret ile çalışanlar hiç vergi ödemeyecek.