Vergi affı hangi borçları kapsayacak? Hükümetin yasa teklifi sunduğu yeni düzenleme
Geçtiğimiz cuma günü vergi ve SGK borçlarına yönelik yapılandırma düzenlemesini TBMM'ye sundu. Hükümetin yeni vergi affı çalışmasını AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, açıkladı. Peki hangi borçlar vergi affı düzenlemesi kapsamına girecek ? İşte yanıtı...
Milyonlarca vergi ve SGK prim borcu olan vatandaşı ilgilendiren af düzenlemesi ile ilgili hükümet düğmeye bastı. Cuma günü AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, vergi ve SGK borçlarının yapılandırılacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrası pandeminin etkilerini azaltmak için bugüne kadar yapılan en kapsamlı vergi yapılandırması paketi hazırlanıyor. Paketten yaklaşık 4 milyon vatandaşın yararlanması bekleniyor. Vergi affı hangi borçları kapsayacak? İşte merak edilen tüm detaylar...
Erdoğan'ın talimatı
Yaz tatili süresince sahada olan milletvekillerine en çok gelen talep, devlete olan borçların yeniden yapılandırılması oldu. İş dünyasından da aynı yönde istekler AK Parti'ye ulaştı. Bunun üzerine Başkan Erdoğan, kapsamlı bir çalışma yapılması talimatı verdi.
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yeniden yapılandırma ile ilgili bir çalışma yaptıklarını, düzenlemeyi istihdam paketine eklemeyi düşündüklerini açıkladı.
AK Parti grubu, Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere ilgili bakanlıkların bürokratları ile toplantılar yaparak düzenlenmenin çerçevesini belirlemeye çalıştı.