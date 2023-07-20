Verdiği kilolarla dikkat çekmişti! Ata Demirer sırrını açıkladı: "Günde bir saat... Yarısından fazlası gitti"
Verdiği kilolarla sosyal medyada sık sık gündem olan Ata Demirer nasıl zayıfladığını anlattı. Şöhret olduğu ilk günden bu yana fazla kiloları ile tanınan Ata Demirer zayıflamak için uyguladığı diyeti açıkladı.
Ata Demirer, Sibel Arna'nın Youtube programı "Ne Olursan Ol Rahat Ol" isimli programının dördüncü programının konuğu oldu. Ünlü komedyen samimi açıklamalarda bulundu.
"EMLAK ALAN BİR İNSAN DEĞİLİM"
Ünlü komedyen sanıldığının aksine çok varlıklı bir sanatçı olmadığına dikkat çekti ve “Bozcaada’da 20 sene önce mülki olarak neyim varsa aynı şekilde devam ediyor. Emlak alan bir insan değilim. Biz dost alıyoruz. Bize insan lazım. Sana bir şey söyleyeyim mi en güzelini yapıyorum. Bana ne araziden arabadan. Yalnızken ne yapayım arabayı mı yiyeyim?” dedi.
"BİZ ATA HAYATI İSTİYORUZ"
Ünlü komedyen ayrıca "Sosyal medyada sık sık 'Biz de Ata Demirer hayatı istiyoruz' diye yazıyorlar. Benim en büyük şansım ne istediğimi bilmek. Büyük şeylerden hoşlanmıyorum. Benim arabam bile yok, bir teknem var, bir de kıçıkırık zeytinliğim. Benim hayatımı yaşamak için benim tercihlerime okey demek gerekiyor. 'Hayatımda kaç tane daha yaz yaşayacağım' diyerek yazın turne yapmıyorum mesela. Bir tane Harbiye yapıyorum yetiyor. Koskoca turne parasını almıyorum. Bu parayı almıyorsan Ata Demirer hayatı yaşayabilirsin." dedi.
NASIL KİLO VERDİĞİNİ DE ANLATTI
Verdiği kilolarla gündem olan Demirer; "Kilolarımın yarısından fazlası gitti, boy uzun olduğu için yetti. Benim bir arkadaşım mide ameliyatı oldu. Doktor ekmek yememesi gerektiğini söylemiş. Sadece sabah kahvaltısında bir dilim, öğlen ve akşam yok. Ben de aynı taktığı ameliyat olmadan uyguladım.