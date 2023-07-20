Verdiği kilolarla dikkat çekmişti! Ata Demirer sırrını açıkladı: "Günde bir saat... Yarısından fazlası gitti"

"BİZ ATA HAYATI İSTİYORUZ"

Ünlü komedyen ayrıca "Sosyal medyada sık sık 'Biz de Ata Demirer hayatı istiyoruz' diye yazıyorlar. Benim en büyük şansım ne istediğimi bilmek. Büyük şeylerden hoşlanmıyorum. Benim arabam bile yok, bir teknem var, bir de kıçıkırık zeytinliğim. Benim hayatımı yaşamak için benim tercihlerime okey demek gerekiyor. 'Hayatımda kaç tane daha yaz yaşayacağım' diyerek yazın turne yapmıyorum mesela. Bir tane Harbiye yapıyorum yetiyor. Koskoca turne parasını almıyorum. Bu parayı almıyorsan Ata Demirer hayatı yaşayabilirsin." dedi.