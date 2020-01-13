Veliaht Prens Selman Japon Başbakan bedevi çadırında ağırladı

Enerjide ortaklık

Kral Selman, 40 dakikalık konuşmalarında, ülkesinin ve Japonya'nın sadece enerji alanında değil, çeşitli alanlarda stratejik ortaklıklarını derinleştireceklerini belirtti.Görüşme, Abe’nin Aralık 2012'deki göreve başlamasından bu yana iki lider arasında yapılan beşinci toplantı oldu.Başbakan Abe, Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile yaptığı görüşmede; Japonya'nın Suudi Arabistan'ı Riyad'da yapılacak olan bir sonraki G20 Zirvesi'nin başarısı için destekleyeceğini söyledi. Veliaht Prens, buna karşılık Suudi Arabistan'a Osaka'daki son G20 toplantısının sonuçlarını takip edeceğine söz verdi.