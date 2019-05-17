Vekra Stadyumu açılışında yumruklar konuştu

Törene katılan futbolcular arasında, Brezilyalı eski milli futbolcu Roberto Carlos, Hollandalı futbol antrenörü ve eski futbolcu Ruud Gullit ile Ronald de Boer, Kamerunlu milli futbolcu Samuel Eto'o, İspanyol eski futbolcu ve teknik direktörü Fernando Ruiz Hierro, Mısırlı futbolcular Vail Cuma ve Heysem Faruk ile Tunuslu Tarık Diyab ve Hatim et-Trablusi yer aldı.