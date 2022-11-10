Ve kar Sibirya'dan girdi geliyor! Meteoroloji saat verdi aman dedi uyardı!
Meteorolojinin hava durumu tahmini tuttu ve Sibirya'dan gelen kar yağışı yurdun doğusundan giriş yaptı. Özellikle yarından itibaren doğu bölgelerden başlayacak hava sıcaklıkları düşmeye başlayacak. Peki İstanbul, Ankara, Balıkesir, Kocaeli, Afyon, Kütahya hava durumu nasıl olacak. İşte 5 günlük haritalı tahmin...
Bugün hava nasıl olacak, 10 Kasım meteoroloji günlük ve haftalık hava durumu raporlarını yayınladı. Kar yağışı tahminleri tuttu, Sibirya'dan beklenen kar yağışı yurda girdi. Doğu bölgelerin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur başladı. Peki 5 günlük hava durumu tahminine göre diğer illerde hava nasıl olacak?
Beklenen yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Osmaniye, Hatay ve K. Maraş çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.