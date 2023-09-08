Vatandaşlar daha fazla dayanamayınca ihbar etti! Ekipleri şoke eden evden 8 saatte 7 kamyon çöp çıktı
İhlas Haber Ajansı
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde vatandaşların yoğun kokuya dayanamayarak ihbar ettiği ev, çöp ev çıktı. Nazilli Belediyesi ekipleri, 8 saatlik çalışmanın sonunda çöp evden 7 kamyon atık temizledi.
Nazilli’ye bağlı Dumlupınar Mahallesi’nde ikamet eden bir vatandaşın evinden gelen pis koku belediye ekiplerini harekete geçirdi.
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Komşularının şikayeti üzerine mahalleye giden Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri çöp evi tespit ederek bölgede gerekli güvenlik önlemlerini aldı.
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Geçtiğimiz yıllarda da 3 kez temizlenen evden yaklaşık 8 saatte 7 kamyon çöp çıktı.
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Evden yayılan kötü koku nedeniyle belirli aralıklarla yürütülen çalışmalar Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleri tarafından titizlikle gerçekleştirildi.
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