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Vatandaşlar daha fazla dayanamayınca ihbar etti! Ekipleri şoke eden evden 8 saatte 7 kamyon çöp çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Vatandaşlar daha fazla dayanamayınca ihbar etti! Ekipleri şoke eden evden 8 saatte 7 kamyon çöp çıktı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde vatandaşların yoğun kokuya dayanamayarak ihbar ettiği ev, çöp ev çıktı. Nazilli Belediyesi ekipleri, 8 saatlik çalışmanın sonunda çöp evden 7 kamyon atık temizledi.

Vatandaşlar daha fazla dayanamayınca ihbar etti! Ekipleri şoke eden evden 8 saatte 7 kamyon çöp çıktı

Nazilli’ye bağlı Dumlupınar Mahallesi’nde ikamet eden bir vatandaşın evinden gelen pis koku belediye ekiplerini harekete geçirdi. 

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Vatandaşlar daha fazla dayanamayınca ihbar etti! Ekipleri şoke eden evden 8 saatte 7 kamyon çöp çıktı

Komşularının şikayeti üzerine mahalleye giden Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri çöp evi tespit ederek bölgede gerekli güvenlik önlemlerini aldı.

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Vatandaşlar daha fazla dayanamayınca ihbar etti! Ekipleri şoke eden evden 8 saatte 7 kamyon çöp çıktı

Geçtiğimiz yıllarda da 3 kez temizlenen evden yaklaşık 8 saatte 7 kamyon çöp çıktı. 

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Vatandaşlar daha fazla dayanamayınca ihbar etti! Ekipleri şoke eden evden 8 saatte 7 kamyon çöp çıktı

Evden yayılan kötü koku nedeniyle belirli aralıklarla yürütülen çalışmalar Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleri tarafından titizlikle gerçekleştirildi. 

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