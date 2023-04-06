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Vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı! Kar değil dolu beyaza bürüdü

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Vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı! Kar değil dolu beyaza bürüdü

İZMİR'de turistik kenti Çeşme'de, sabah erken saatlerde fırtına ile birlikte dolu yağışı etkili oldu. Kentin cadde ve sokaklarını, plajları kar yağmış gibi beyaza bürüyen dolu yağışı, ulaşımda zaman zaman zor anlar yaşattı.

Vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı! Kar değil dolu beyaza bürüdü

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarılar sonrası İzmir’in bazı bölgelerinde yağış, sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı.

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Vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı! Kar değil dolu beyaza bürüdü

Çeşme ilçesinde şimşekler ve gök gürültüsü eşliğinde sağanak yağış başladı. 

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Vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı! Kar değil dolu beyaza bürüdü

Bardaktan boşalırcasına yağan sağanak, yerini zaman zaman dolu yağışına bıraktı.

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Vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı! Kar değil dolu beyaza bürüdü

Ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle İzmir'in turistik kenti Çeşme beyaza büründü. Oluşan görüntüler vatandaşlarda da şaşkınlık yarattı.

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