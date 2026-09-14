Vanlı Kara Haydar'ın eşi Çağla Öz'ün son hali ibretlik altınlar yerine ters kelepçe
VAN'lı Kara Haydar'ın altın şovu hem kendi başını hem de evlendiği eşi Çağla Öz'ün başını yakmıştı. Vanlı Haydar'ın gözaltına alınmasından sonra ortadan kaybolan Çağla Öz sonrasında gözaltına alınmıştı. Çağla Öz bugün adliyeye sevk edilirken görüntülendi. Düğünde kilolarca altınla poz veren Çağla'nın son hali ibretlikti...
VAN'lı Kara Haydar ve fenomen olduğu söylenen eşi Çağla Öz yaptıkları altın şovlu düğünleri sonrasında ibretlik hale düştüler. Düğün sonrasında ilk olarak Kara Haydar lakaplı Mehlet Fatih Tançalan gözaltına alınmıştı. Tançalan düğündeki takıların kuyumcudan emanet olduğunu iddia etmişti ancak altınlar bir odunlukta valiz içinde bulunmuştu. Kara Haydar gözaltına alındıktan sonra ortadan kaybolan eşi Çağla Öz ise günler sonra gözaltına alınmıştı. Bugün Çağla Öz altın şovu yaptığı düğün sonrasında ilk kez görüntülendi. Altınların yerine ters kelepçe takılan Çağla Öz'ün hali ibretlikti;
ALTINLARIN YERİNE TERS KELEPÇE
"Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen ve sosyal medya paylaşımlarının ardından tutuklanan Mehmet Fatih Tançalan'ın eşi Çağla Öz Tançalan, kayınvalidesi, kuzeni ve altınların bulunduğu evin sahibi bugün adliyeye sevk edildi. Altın şovu ile gündeme gelen Çağla Öz, adliyeye ters kelepçe takılmış olarak götürüldü.
BAŞINA BASILARAK...
Polisin Çağla Öz'ü, adliyeye sevk ederken başına bastırması dikkatler kaçmadı. Çağla Öz, başı önde ters kelepçeli haliyle ibretlik görüntüler verdi.
ALTIN ŞOVU YAPMIŞLARDI
Soruşturma kapsamında Van İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Mehmet Fatih Tançalan'ı Van'ın Muradiye ilçesindeki evinde 8 Eylül'de gözaltına almıştı. Emniyete götürülen Tançalan'ın sosyal medyaya yansıyan görüntüleri ile düğününde takıldığı belirtilen yüksek miktardaki altınlara ilişkin mali araştırma süreci başlatılmış, Mali Suçları Araştırma Kurulundan (MASAK) inceleme talep edilmişti.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklanmıştı. Vanlı Kara Haydar'ın, düğününde eşi Çağla Öz Tançalan'a takılan ziynet eşyaları ve paralar, 12 Eylül'de Muradiye'de bir ev ve eklentisinde yapılan aramada ele geçirilmiş, evin sahibi gözaltına alınmıştı.
İki gün önce İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Çağla Öz Tançalan da dün Van'a getirilmişti.