Vanlı Kara Haydar'ın eşi Çağla Öz'ün son hali ibretlik altınlar yerine ters kelepçe

VAN'lı Kara Haydar ve fenomen olduğu söylenen eşi Çağla Öz yaptıkları altın şovlu düğünleri sonrasında ibretlik hale düştüler. Düğün sonrasında ilk olarak Kara Haydar lakaplı Mehlet Fatih Tançalan gözaltına alınmıştı. Tançalan düğündeki takıların kuyumcudan emanet olduğunu iddia etmişti ancak altınlar bir odunlukta valiz içinde bulunmuştu. Kara Haydar gözaltına alındıktan sonra ortadan kaybolan eşi Çağla Öz ise günler sonra gözaltına alınmıştı. Bugün Çağla Öz altın şovu yaptığı düğün sonrasında ilk kez görüntülendi. Altınların yerine ters kelepçe takılan Çağla Öz'ün hali ibretlikti;