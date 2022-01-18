Van'daki korkutan görüntü uyduya yansıdı! Kriz kapıda: 1,5 ay içinde gerçekleşmezse...

Kapalı bir havza olan Van Gölü Havzası'na kar ve yağmur ile birlikte su girdisi olduğunu buharlaşmayla birlikte de uzaklaştığını belirten Dr. Akkuş, "Fakat baraj göllerindeki buharlaşma ve yağış değerlerine baktığımızda özellikle 2020 yılından itibaren buharlaşmanın yağışı çok fazla geçtiğini görüyoruz. İşte bu nedenle baraj gölleri git gide çekiliyor." dedi.