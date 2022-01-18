Van'daki korkutan görüntü uyduya yansıdı! Kriz kapıda: 1,5 ay içinde gerçekleşmezse...
VAN'da son yıllarda azalan yağışlar ve artan buharlaşma ile birlikte bölgedeki baraj gölleri önemli ölçüde küçüldü. Van Gölü Havzası'ndaki barajlarda yaşanan bu durum, 2015 ile 2021 yılları arasında çekilen uydu görüntülerine de yansıdı.
Küresel ısınma ve buna bağlı olarak yaşanan kuraklık bölgeyi etkilemeyi sürdürüyor. Özellikle son 2 yıldır azalan yağışlarla birlikte yaz aylarında birçok göletin kuruduğu, derelerin debilerinin azaldığı, baraj göllerindeki su seviyesinin de taban seviyesini gördüğü Van'da kuraklık gözle görülür şekilde kendini gösterdi.
Yaşanan kuraklık ile birlikte havzadaki baraj göllerinin yüzey alanları önemli ölçüde küçüldü. Bu küçülme uydu görüntülerine de yansıdı.
YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, hidrolojik kuraklığın (Uzun süre devam eden yağış eksikliği neticesinde ortaya çıkan yeryüzü ve yer altı sularındaki azalma ve eksiklikleri) etkisinin Van Gölü Havzası'nda da kendini ciddi şekilde hissettirdiğini söyledi.
Kapalı bir havza olan Van Gölü Havzası'na kar ve yağmur ile birlikte su girdisi olduğunu buharlaşmayla birlikte de uzaklaştığını belirten Dr. Akkuş, "Fakat baraj göllerindeki buharlaşma ve yağış değerlerine baktığımızda özellikle 2020 yılından itibaren buharlaşmanın yağışı çok fazla geçtiğini görüyoruz. İşte bu nedenle baraj gölleri git gide çekiliyor." dedi.