Van'da yol üstünde yürüyen 60 kaçak, yakalandı

Van'da yol üstünde yürüyen 60 kaçak, yakalandı

VAN’ın Muradiye ilçesinde güvenlik güçleri tarafından yapılan çalışmalarda, yurda yasa dışı yollardan giriş yaparak Ankara’ya gitmeye çalışan 60 kaçak göçmen yakalandı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Van'da yol üstünde yürüyen 60 kaçak, yakalandı - Sayfa 1

VAN’ın Çaldıran ilçesinden Muradiye ilçesi istikametine yaya olarak giden 60 kaçak göçmen, vatandaşların ihbarı üzerine Muradiye Açıkyol Mahallesi mevkiinde güvenlik güçlerince durduruldu.

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Van'da yol üstünde yürüyen 60 kaçak, yakalandı - Sayfa 2

Göçmenler araçlara bindirilerek İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

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Van'da yol üstünde yürüyen 60 kaçak, yakalandı - Sayfa 3

Burada yasal işlemler yapılırken, ayakları şişen bir mülteci ise hastanede tedavi altına alındı.

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Van'da yol üstünde yürüyen 60 kaçak, yakalandı - Sayfa 4

13 gündür aç olan mültecilerin yemek ihtiyaçları karşılandı.

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