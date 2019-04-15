Van'da yol üstünde yürüyen 60 kaçak, yakalandı
VAN’ın Muradiye ilçesinde güvenlik güçleri tarafından yapılan çalışmalarda, yurda yasa dışı yollardan giriş yaparak Ankara’ya gitmeye çalışan 60 kaçak göçmen yakalandı.
İhlas Haber Ajansı
VAN’ın Çaldıran ilçesinden Muradiye ilçesi istikametine yaya olarak giden 60 kaçak göçmen, vatandaşların ihbarı üzerine Muradiye Açıkyol Mahallesi mevkiinde güvenlik güçlerince durduruldu.
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Göçmenler araçlara bindirilerek İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
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Burada yasal işlemler yapılırken, ayakları şişen bir mülteci ise hastanede tedavi altına alındı.
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13 gündür aç olan mültecilerin yemek ihtiyaçları karşılandı.
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