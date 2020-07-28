Van'da yavru yaban hayvanlarına kreş hizmeti

“Yavru yaban hayvanlarına kreş hizmeti vermekteyiz”

Burada leyleklerin bakımını titizlikle yapan Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, son günlerde getirilen leyleklerin sayısında artış yaşandığını belirtti. Van Gölü Havzası’nda yaşayan bütün yaban hayvanlarıyla ilgili çözüm yolu üretip, tedavilerini yapıp tekrar doğaya kazandıklarını ifade eden Merkez Müdürü Prof. Dr. Aslan, “Bu sene pandemiyle birlikte merkezimize çok sayıda yuvadan düşmüş, annesinden ayrılmış yaban hayvanı geldi. Bu nedenle merkezimizde yavru yaban hayvanlarına kreş hizmeti vermekteyiz” dedi.