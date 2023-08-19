Van'da şarampole uçan otomobilde can pazarı yaşandı: 1 ölü 3 yaralı

Yaralılar, daha sonra tedavileri yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Otomobil içerisinde hayatını kaybeden sürücünün cenazesi ise yarım saatlik çalışma sunucu sıkıştığı yerden çıkartılarak hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.