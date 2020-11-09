Van'da oğlunun öldüresiye dövdüğü çocuğu hastaneye götürdü: Kayalıklardan düşmüş

Çocuğunun korkutulduğunu da iddia eden baba Akdemir, “Çocuğuma ‘eğer sen beni dövmüşler dersen seni alıp bir daha ailene göstermezler’ demişler. Ben şikayetçiyim. Bugün benim çocuğumun başına geldi, yarın başkasının başına gelmesin" dedi.