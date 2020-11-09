Van'da oğlunun öldüresiye dövdüğü çocuğu hastaneye götürdü: Kayalıklardan düşmüş
VAN'da 10 yaşındaki çocuk, sokakta kendisinden büyük bir kişiden öldüresiye dayak yedi. İddiaya göre, saldırganın babası kanlar içinde kalan çocuğu hastaneye götürdü, 'kayalıklardan düşmüş' diye yalan söyledi.
Olay, Çaldıran ilçesi Erginler Mahallesi’nde meydana geldi. Arazide bulunan 5. sınıf öğrencisi Mert Akdemir'in, yemek yediği esnada arkasından gelen ve yaşça kendisinden büyük olan B.D. tarafından dövüldüğü belirtildi.
Kafasında birçok yarık oluşan ve sırtında darp izleri bulunan Mert Akdemir, hemen hastaneye kaldırıldı. Vuran kişinin babası tarafından hastaneye götürülerek ilk müdahalesi yapılan Akdemir, hala üzerindeki şoku atamıyor.
"Senin çocuğun kayalıklardan düşmüş"
Babasını hastaneye götürürken oğluyla tesadüfen denk geldiğini belirten baba Dilaver Akdemir, “Oğlum ne oldu sana diye sorduğumda ilk olarak bana düştüğünü söyledi. Vuran çocuğun babası oğlumu hastaneye getirmiş. Bana ‘senin çocuğun kayalıklardan düşmüş’ dedi. Çocuğu resmen öldürmüşler. Doktorlar da inanmamış” dedi.
Çocuğunun korkutulduğunu da iddia eden baba Akdemir, “Çocuğuma ‘eğer sen beni dövmüşler dersen seni alıp bir daha ailene göstermezler’ demişler. Ben şikayetçiyim. Bugün benim çocuğumun başına geldi, yarın başkasının başına gelmesin" dedi.