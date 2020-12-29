Van'da oğlu paylaştı yüz binlerce beğeni aldı! Sosyal medya bu anneyi konuşuyor

Uzman Dr. Gürkan İmre, sözlerine şöyle devam etti: Biz ders çalışırken annem ara ara bize bakıyordu ve harfleri tanıyordu. Ama harfleri birleştirip cümle kuramıyordu. Annemin okumaya meraklı olduğunu biliyordum. Ama, okuma- yazma öğrendiğini bilmiyordum."