Van'da oğlu paylaştı yüz binlerce beğeni aldı! Sosyal medya bu anneyi konuşuyor
VAN'da 9 çocuğu doktor, mühendis, öğretmen ve hemşire olan fedakar anne, okuma-yazma öğrenmeye başladı. Doktorun paylaştığı annesinin o anları büyük ilgi gördü. Paylaşıma yüz bini aşan beğeni gelmesi dikkat çekti.
Van'ın Edremit ilçesine bağlı Kıyıcak Mahallesi'nde yaşayan Celal ve Aslı İmre çifti, büyük zorluklara katlanarak 10 çocuğunu okuttu. Çocuklarının okuması için büyük fedakarlıklara katlanan anne Aslı İmre'nin, çocuklarından 3'ü doktor, 4'ü öğretmen, biri mühendis, biri hemşire olurken, biri de lisede okuyor. Hiç Türkçe bilmeyen İmren, torunu ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Zeynep İmre'nin yardımıyla okuma- yazma öğrendi.
Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Gürkan İmre, Annesinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak binlerce beğeni aldı.
"Toplumsal baskılar nedeniyle okuyamadılar"
Gürkan İmre, “Annem bizimle ilgilenmekten kendisine vakit bulamadı. Bizler büyüyüp meslek sahibi olunca şimdi torunu Zeynep'ten okuma yazma öğreniyor. Annem imkansızlıklardan dolayı erken yaşta evlenmiş. Annem ve babam okumayı çok istiyorlardı. Ama o dönemde toplumsal baskılar nedeniyle okuyamadılar." dedi.
Uzman Dr. Gürkan İmre, sözlerine şöyle devam etti: Biz ders çalışırken annem ara ara bize bakıyordu ve harfleri tanıyordu. Ama harfleri birleştirip cümle kuramıyordu. Annemin okumaya meraklı olduğunu biliyordum. Ama, okuma- yazma öğrendiğini bilmiyordum."