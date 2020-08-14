Van'da martılar konoravirüsten öldü söylentisi panik yarattı
VAN'da yüzlerce martı ölünce koronavirüs nedeniyle panik yaşandı. Martıların ölümünün gerçek sebebi ortaya çıktı.
VAN Gölü havzasında toplu martı ölümleri bölge halkını endişelendirdi. Bölgede martıların koronavirüs salgını sebebiyle öldüğüne dair söylenti çıktı. Martıların ölümünün gerçek sebebini Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan açıkladı.
Üreme zamanlarında insan olmayan ve kendileri için risk teşkil etmeyen yerleri tercih eden martılar, Van Gölü havzasını özellikle de Çarpanak ve Adır adalarını tercih ediyor. 'Martı adası' olarak da bilinen Adır Adası'na mart ayı başında gelen martılar, buraya yumurtalarını bırakıyor. Adır Mahallesi'ndeki kıyı şeridinde görülen martı ölüleri ise mahalle halkını endişelendirdi.
Bunun üzerine harekete geçen Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, martı ölümlerinin olduğu bölgeye gelerek araştırma yaptı. Ölü martılardan numuneler alan Prof. Dr. Aslan, mahalle sakinlerinin tedirgin edecek bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.
Adır Adası'nda 3 milyon martı yaşıyor
Yaptıkları araştırmalarda martıların, hastalık nedeniyle ölmediğini tespit ettiklerini anlatan Prof. Dr. Aslan, şöyle konuştu: