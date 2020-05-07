Van'da koronavirüse farkındalık yaratmak için ekmeğini yaptı

Bunun gibi sosyal çalışmalar yapılmalı: Müşterilerden Hasan Ortakaya,"İftar pidesi almak için her gün bu fırına geliyorum. Tezgâhta koronavirüse benzeyen ekmek görünce çok şaşırdım. Çok ilginç ve çarpıcı bir uygulama. Bu uygulama ile salgına dikkat çekmişler. Gerçekten de bu salgını ciddiye almak lazım. Herkesin buna benzer sosyal çalışmalar yapması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.