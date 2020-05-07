Van'da koronavirüse farkındalık yaratmak için ekmeğini yaptı
VAN'da fırın işleten bir aile koronavirüse (kovid-19) dikkat çekmek amacıyla, virüs şeklinde ekmek yaparak pide ve ekmeklerin yanına koydu. İlginç ekmeği görenler şaşkınlık yaşarken vatandaştan talep görüp görmediği merak konusu.
Dünya'nın ortak sorunu koronavirüse karşı farkındalık Van'da bir fırından geldi. Babasıyla birlikte Erciş ilçe merkezinde fırın işleten İsmail Şit ürettiği ekmeklerine, televizyonlarda ve gazetelerde görüp etkilendiği "Covid-19" şeklini verdi. Şit, bunu sosyal sorumluluk için yaptığını ve virüse dikkat çekmek istediğini söyledi.
Amaçları insanların hafızasında yer alması: Virüse benzeyen ekmekleri tezgahına dizen Şit, "İftar için pide alamaya gelen insanların çok dikkatini çekiyor. Amacımız, bu uygulama ile salgının sürekli insanların hafızasında yer almasını, sosyal mesafeye ve maske takmaya daha çok duyarlı hale gelmesini sağlamaktır. "dedi.
Ekmek almaya gelen vatandaşlar ise koronavirüse benzeyen ekmekleri tezgahta görünce büyük şaşkınlık yaşadıklarını söyledi.
Bunun gibi sosyal çalışmalar yapılmalı: Müşterilerden Hasan Ortakaya,"İftar pidesi almak için her gün bu fırına geliyorum. Tezgâhta koronavirüse benzeyen ekmek görünce çok şaşırdım. Çok ilginç ve çarpıcı bir uygulama. Bu uygulama ile salgına dikkat çekmişler. Gerçekten de bu salgını ciddiye almak lazım. Herkesin buna benzer sosyal çalışmalar yapması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.