Van'da katliam gibi trafik kazası! 17 kişi hayatını kaybetti 50 yaralı var

Taklalar atarak yaklaşık 35 metrelik şarampole yuvarlanan minibüse ilk olarak çevredekiler müdahale etti. Ardından Jandarma, AFAD, UMKE ile 112 Acil Servis ekipleri bölgeye sevk edildi.

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