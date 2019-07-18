Van'da katliam gibi trafik kazası! 17 kişi hayatını kaybetti 50 yaralı var
Anadolu Ajansı
VAN'ın Özalp ilçesine bağlı Sürüyolu Mahallesi yolunda kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün takla atarak yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada ilk gelen bilgilere göre 17kişinin öldüğü 50 kişinin de yaralandığı öğrenildi.
Van'ın kent merkezine yaklaşık 65 kilometre uzaklıktaki Özalp ilçesi Sürüyolu Mahallesi yakınlarında öğlen saatlerinde meydana gelen olayda can pazarı yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 76 AAC 296 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak takla attı.
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Taklalar atarak yaklaşık 35 metrelik şarampole yuvarlanan minibüse ilk olarak çevredekiler müdahale etti. Ardından Jandarma, AFAD, UMKE ile 112 Acil Servis ekipleri bölgeye sevk edildi.
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Kırsal alanda etrafa savrulan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere götürüldü.
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Jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından göçmenlerin cansız bedenlerinin morga kaldırılacağı belirtildi.
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