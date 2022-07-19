Van'da karın ağrısı ile gitti doktorlar midesinden çıkanlara inanamadı bazılarını poşete sarmış

VAN’da yaşayan ve psikolojik sorunlarının olduğu bildirilen 25 yaşındaki kadın hasta, iğne yutmaya bağlı karın ağrısı şikayetiyle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tomografi sonrası hastanın midesinde tel ve bazı yabancı cisimlerin olduğu rapor edildi. Hastayı ameliyata alan doktor ve ekibi ise mideden çıkanları görünce büyük şaşkınlık yaşadı.