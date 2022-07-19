Van'da karın ağrısı ile gitti doktorlar midesinden çıkanlara inanamadı bazılarını poşete sarmış
VAN'da karın ağrısı şikâyetiyle hastaneye giden 25 yaşındaki genç kadının midesinden çıkanlar doktorları şaşkına çevirdi.
VAN’da yaşayan ve psikolojik sorunlarının olduğu bildirilen 25 yaşındaki kadın hasta, iğne yutmaya bağlı karın ağrısı şikayetiyle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tomografi sonrası hastanın midesinde tel ve bazı yabancı cisimlerin olduğu rapor edildi. Hastayı ameliyata alan doktor ve ekibi ise mideden çıkanları görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
Genç kadın hastanın midesinden tırnak makası, çakı, meyve bıçağı, cımbız, çivi, iğne, çuvaldız, tığ, vida, çengelli iğne, anahtar, madeni para, saç tokası gibi metal parçalarıyla plastik ve cam parçaları çıkarıldı.
Meyve bıçağı gibi kesici cisimlerin bir poşete sarılı vaziyette olması ise doktorların dikkatini çekti. Midesinden çıkan 158 cisimle doktorları hayrete düşüren hasta, sağlığına kavuşmasının ardından taburcu edildi.