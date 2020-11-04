Van'da işe giderken şok oldu! Kış için aldığı ayakkabının yerinde not buldu kızamadı

"Yapılan bu hareket tabi ki doğru değil ama..."

Yaşadıklarını anlatan Yeşilırmak, "Yapılan bu hareket tabi ki doğru değil. Ama 'hakkını helal et' cümlesini görünce açıkçası biraz da hoşuma gitti. Ben de helal ediyorum. Demek ihtiyacı olan biriydi" diye konuştu.