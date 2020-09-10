Van'da bulunmuştu! Biliminsanlarını şaşırtan bir gelişme yaşandı

Şu ana kadar hiç çürük diş bulmadık: Prof. Dr. Çavuşoğlu çalışmaların devam ettiğini belirterek "Beslenmesiyle alakalı veriler ortaya çıkacak, yani özellikle bu çalışmalar devam edecek. Dişlerinin çok sağlam olduğunu gördük. Dişlerinin neredeyse hiç çürük olmadığına şahit oluyoruz. Şu ana kadar hiç çürük diş bulmadık. Sadece bir tanesinde çok küçük bir çürük diş çıktı şimdiki verilerimize göre." diye konuştu.