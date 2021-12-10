Van'a günde bin kişi geliyor! Esnafın yüzü güldü: Saat 5 itibarıyla...
VAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, günde bine yakın İranlı turistin Kapıköy Sınır Kapısından geçerek Türkiye’ye giriş yaptığını söyledi.
İran ile en uzun sınır hattına sahip Van, iki haftada yaklaşık 15 bin İranlı turisti ağırladı.
Korona virüs salgını nedeniyle uzun süre Van'a gelemeyen İranlı turistler, 8 Ekim'de kısıtlamaların kaldırılmasıyla kafileler halinde sınırdan geçerek kente gelmeye başladı.
Otellerin tamamını dolduran İranlı turistler, gündüz alışveriş merkezleri ve iş yerlerini, gece de eğlence merkezlerini doldurarak esnafın yüzünü güldürdü.
Sınır kapısında geçiş saatlerinin uzatılması için İran yetkileriyle görüştüklerini söyleyen Van Valisi Bilmez, “İran’la sürekli görüşmelerimizde çalışma sürecinin arttırılması görüşülüyor. Onlar mesai saatinin bitiminde kapıları kapatıyorlar." dedi.