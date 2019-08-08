Van kedisi Nazlı doğumda rekor kırdı! Profesör şaşkına döndü
Anadolu Ajansı
VAN Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezinde koruma altında tutulan "Nazlı", tek seferde 10 yavru doğurarak kayıtlara geçti. Van kedilerinin ortalama 4 yavru doğurabiliyor.
Duygusallığı, cana yakınlığı, beyaz ipeksi tüyleri, "aslan yürüyüşü" ve farklı göz renkleriyle kentin en önemli kültür varlığı arasında yer alan Van kedileri, neslinin sürdürülebilmesi için özenle korunuyor.
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Kente gelen yerli ve yabancı turistlerin en çok ilgi gösterdiği yerlerden biri olan merkezdeki Van Kedi Villası'nda koruma altında tutulan kedilerin sayısı, yürütülen çalışmalar sayesinde sürekli artıyor.
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Oyun alanları, havuz, dinlenme odaları gibi imkanların bulunduğu merkezde korumaya alınan kedilerden "Nazlı" da tek batında 10 yavru doğurdu.
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"Nazlı", bugüne kadar en fazla yavru dünyaya getiren Van kedisi olarak kayıtlara geçti.
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