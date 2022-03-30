Van kedisi jüriden tam puan alıp birinci oldu! Altın madalya kazandı: Ünü dünyaya yayıldı
VAN’da bu yıl 6’ncısı düzenlenen ‘Van Kedisi Güzellik Yarışması’nda jüri üyelerinden tam puan alarak birinci olan ‘Mia’ isimli kedi, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.
Türkiye'de milli ırk olarak tescillenen ve ünü sınırları aşıp dünyaya yayılan Van kedilerinin tanıtım çalışmaları sürüyor.
Cana yakınlığı, beyaz, ipeksi kürkü, aslan yürüyüşü, tilki kuyruğuna benzeyen uzun ve kabarık kuyruğu, değişik göz renkleri ve suya düşkünlüğüyle kentin en önemli değerlerinden olan Van kedileri bu kez güzellikte yarıştı.
Van Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde bu yıl 6'ncısı düzenlenen Shopping Fest (Alışveriş Günleri) etkinlikleri çerçevesinde 'Van Kedisi Güzellik Yarışması' düzenlendi. 32 Van kedisinin hünerlerini sergilediği yarışmaya Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi de 2 kediyle katılım sağladı.
Merkezin başvurduğu iki kediden ‘Mia’ isimli kedi birinci seçilerek atın madalya kazandı. Güzellik yarışmasında birinci seçilen ‘Mia’, son zamanlarda oldukça ilgi görüyor.