Vakko'nun veliahdı Allan Hakko ile beraber olan Burcu Esmersoy yeni aşkını itiraf etti

Allan Hakko, kimdir?

Allan Hakko, magazin basınında şimdiye kadar pek de yer almayan bir isim fakat Burcu Esmersoy ile adı anılınca herkes kim olduğunu merak eder oldu. Jeff-Carole Hakko Çiftinin oğlu olan ve aynı zamanda da Vakko’nun veliahttı olan Allan Hakko 2010 yılında bir evlilik yaptı. Hakko, 2015 yılında Azer Polat ile boşandı.