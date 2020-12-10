Vakaların yükseldiği Antalya'da Kovid-19 tedbirleri artırıldı! Kovid-19 yoğun bakım yatağı 30'a çıkarıldı

Antalya'da işlek caddelerde görevli polis, jandarma ve zabıta ekip sayısı artırıldı, sahillerde, park ve bahçelerde birtakım tedbirler alındı, bank ve oturma gruplarının üzerine şeritler çekildi. Çok sayıda iş yerinin bulunduğu trafiğe kapalı Kazım Özalp Caddesi'nde de kişi sınırlamasına gidildi.