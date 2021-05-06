Vakalar şehirden fazla! Rize'de tam kapanmada köyler doldu uyarı geldi 'Korkuyoruz'
RİZE’de, 'tam kapanma' dönemini, köy ve yaylalarda geçirenler için uyarı yapıldı. Doç. Dr. Ayşegül Çopur Çiçek, 'sıkı tedbirleri uygulamazsak süreç uzar' dedi. Çay göçüne de dikkat çeken Çiçek, korkulan durumdan bahsetti.
Rize'de, Sağlık Bakanlığı'nca yayınlanan koronavirüs risk haritasında 24- 30 Nisan tarihleri arasında 100 bin kişide görülen vaka sayısı 508,19'dan 353,70'e geriledi. Kentteki yüzde 30,40’lık vaka gerileme oranı, bölgede, Artvin ve Gümüşhane’den sonra vaka düşüşü en az olan il oldu.
Tam kapanma döneminde köylere ve yaylalara çıkanların bir araya gelmesi ile virüsün yayılmasından endişe ediliyor.
RTEÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşegül Çopur Çiçek köylerde kalanların, tam kapanmayı ve açık havayı, bir arada yaşama tarzıyla aleyhlerine çevirmemeleri gerektiğini belirterek, “Rize'de vakaların pik yaptığı dönemlerdeki istatistiksel veriler gösterdi ki; köy ve ilçelerdeki vaka sayısı şehir merkezlerinden daha yüksek." dedi.
"Sıkı tedbirleri uygulamazsak süreç uzar"
Çopur, "Açık alan yalancı güven hissi oluşturmamalı. Birlikte iftar yapma, kuzine başlarında toplanma, kayıkhaneler de buluşma gibi yaşam tarzlarından bu süreçte vazgeçmemiz gerekiyor. Köydeyiz, açık havada bir şey olmaz diyerek iç içe bulunmayalım. Sıkı tedbirleri uygulamazsak süreç uzar" diye konuştu.