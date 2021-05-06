Vakalar şehirden fazla! Rize'de tam kapanmada köyler doldu uyarı geldi 'Korkuyoruz'

RTEÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşegül Çopur Çiçek köylerde kalanların, tam kapanmayı ve açık havayı, bir arada yaşama tarzıyla aleyhlerine çevirmemeleri gerektiğini belirterek, “Rize'de vakaların pik yaptığı dönemlerdeki istatistiksel veriler gösterdi ki; köy ve ilçelerdeki vaka sayısı şehir merkezlerinden daha yüksek." dedi.