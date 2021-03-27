Vakalar fırladı! Kocaeli’de risk haritası maviden kırmızıya döndü

"Altın günü yapan var"

Çevresinde bulunan bazı kişilerin hala altın günü, ev ziyareti gibi etkinlikler yaptığını ifade eden Cüneyt Candoğan, “Millet eve kapanmaktan sıkıldı ve kendini dışarıya attı. Altın günleri, toplantılar derken kuralları kimse tanımaz hale geldi. Kafelerde, restoranlarda kapasitenin üzerinde adam alınıyor. Her yer çok yoğun. Çevremde altın günü ya da misafirlik yapanlar da var. Uyarınca da biz suçlu oluyoruz. Maske, mesafe kuralına uymayanlar var. Umuyorum ki işler daha da kötüye gitmez” diye konuştu.