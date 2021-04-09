Vakalar fırladı 10 ilde yüz yüze eğitime ara verildi! İstanbul'un akıbeti ne oldu?
Vakaların artması, mutasyonların çocukları da etkilediği ile ilgili açıklamalar sonrası bazı iller vaka ve hasta sayısını azaltmak için yüz yüze eğitime ara verdi. Peki hangi illerde uzaktan eğitime geçildi, İstanbul'un akıbeti ne oldu?
Kademeli normalleşme ile rehavetin artması, kurallara riayet edilmemesi nedeniyle vaka sayısı 55 bini aştı. Türkiye genelinde çok riskli iller kategorisine geçmeyen il neredeyse kalmadı. İller Hıfzıssıhha Kurulu kararları ile yüz yüze eğitime ara verilmeye başlandı.
Birçok ilde yüz yüze eğitime ara verildi. İstanbul için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İşte yüz yüze eğitime ara verilen iller:
Samsun
Samsun'da koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle 8'inci ve 12’nci sınıflar dışındaki öğrenciler için uzaktan eğitim kararı alındı.
Eskişehir
Eskişehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında eğitim kurumlarının 8 ve 12. sınıfları haricinde uzaktan eğitime geçilmesi kararını aldı.