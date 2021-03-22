BIST 1.391
DOLAR 7,93
EURO 9,48
ALTIN 441,33

Vaka sayısı yükselen Eskişehir'de yeni yasaklar! 65 yaş ve üstüne pazar ve toplu ulaşım yasağı

Vaka sayısı yükselen Eskişehir'de yeni yasaklar! 65 yaş ve üstüne pazar ve toplu ulaşım yasağı

ESKİŞEHİR'de 6-12 Mart'ta 74,59 olan 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı, 13-19 Mart'ta 116,56'ya yükseldi. Bununla birlikte kentte yeni kararlar alındı. Bundan böyle 65 yaş ve üzeri vatandaşlar semt pazarlarına saat 12.00'den sonra giremeyecek, 07.00-09.00 ve 16.30-18.30 saatlerinde şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanamayacak.

Vaka sayısı yükselen Eskişehir'de yeni yasaklar! 65 yaş ve üstüne pazar ve toplu ulaşım yasağı

 Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ​​​​​​​salgınıyla mücadele kapsamında, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için yeni kısıtlama kararı alındı.

18
Vaka sayısı yükselen Eskişehir'de yeni yasaklar! 65 yaş ve üstüne pazar ve toplu ulaşım yasağı

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında alınan karara göre, bugünden itibaren 65 yaş ve üzeri kişiler 07.00-09.00 ve 16.30-18.30 saatlerinde şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanamayacak.

28
Vaka sayısı yükselen Eskişehir'de yeni yasaklar! 65 yaş ve üstüne pazar ve toplu ulaşım yasağı

İş yerleriyle illiyetlerini gösteren çalışma, SGK kaydı ve benzeri belgeyi ibraz eden çalışanlar, sağlık randevusu olanlar, özel gereksinime muhtaç çocuğu olanlar, bakıcılık faaliyeti yürütenler, bu kısıtlamadan muaf sayılacak.

38
Vaka sayısı yükselen Eskişehir'de yeni yasaklar! 65 yaş ve üstüne pazar ve toplu ulaşım yasağı

Saat 12.00'ye kadar izin var

Ayrıca, semt pazarlarındaki yoğunluğu azaltmak üzere, bu yaş grubundaki vatandaşların alışverişlerine saat 12.00'ye kadar izin verilecek. 

48