Vaka sayısı yükselen Eskişehir'de yeni yasaklar! 65 yaş ve üstüne pazar ve toplu ulaşım yasağı
ESKİŞEHİR'de 6-12 Mart'ta 74,59 olan 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı, 13-19 Mart'ta 116,56'ya yükseldi. Bununla birlikte kentte yeni kararlar alındı. Bundan böyle 65 yaş ve üzeri vatandaşlar semt pazarlarına saat 12.00'den sonra giremeyecek, 07.00-09.00 ve 16.30-18.30 saatlerinde şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanamayacak.
Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için yeni kısıtlama kararı alındı.
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında alınan karara göre, bugünden itibaren 65 yaş ve üzeri kişiler 07.00-09.00 ve 16.30-18.30 saatlerinde şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanamayacak.
İş yerleriyle illiyetlerini gösteren çalışma, SGK kaydı ve benzeri belgeyi ibraz eden çalışanlar, sağlık randevusu olanlar, özel gereksinime muhtaç çocuğu olanlar, bakıcılık faaliyeti yürütenler, bu kısıtlamadan muaf sayılacak.
Saat 12.00'ye kadar izin var
Ayrıca, semt pazarlarındaki yoğunluğu azaltmak üzere, bu yaş grubundaki vatandaşların alışverişlerine saat 12.00'ye kadar izin verilecek.