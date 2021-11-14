Vaka sayıları patladı! Tunceli'de ikinci Covid-19 servisi açıldı
Haftalık vaka sayısı en çok artış olan 10 il arasında olan Tunceli'de, devlet hastanesindeki Covid-19 servisi dolunca 2'ncisi açıldı. Acil tıp uzmanı Ecem Ermete Güler, "Son 1 haftadır vaka sayılarımız ciddi oranda artıyor. Tek Covid-19 servisimiz vardı. Vaka sayılarımız arttığı için ikinci servisi açtık" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün paylaştığı 30 Ekim-5 Kasım tarihleri arasındaki haftalık tabloda; Tunceli geçen haftaya oranla vaka yoğunluğunun arttığı ilk 10 il arasında yer aldı.
Vaka sayısının nüfusa oranla 100 bin kişide 342,75 olduğu Tunceli'de, Devlet Hastanesi'nde devlet hastanesindeki Covid-19 servisi dolunca 2'ncisi açıldı. Aşılanma oranının yüzde 76,1 olduğu kentte test kabinlerinde yoğunluk gözlenirken, yoğun bakımda 4 hastanın olduğu belirtildi.
Tunceli Devlet Hastanesi'nde çalışan acil tıp uzmanı Ecem Ermete Güler, şunları söyledi:
"Tek Covid-19 servisi olarak çalışıyorduk. Fakat şimdi vaka sayılarımız arttığı için ikinci servisi açtık. Haftalık verilere baktığımızda da bu görülüyor. Yoğun bakımda da 7 yatağımızdan 4'ü şu anda dolu. Bunun nedenini; halkımızın rehavetine bağlıyoruz. Ev ziyaretleri çoğaldı, üniversite öğrencileri ilimize geldi. Sosyalleşiyoruz fakat bu sırada maske ve mesafeye unutuyoruz, çok dikkat etmemiz gerekiyor. Aşılamayı herkese öneriyoruz.
Vatandaşlarımız aşıya güveniyor. Fakat aşı olduğumuz için hasta olmayacağımız anlamına gelmiyor. En önemlisi önlem diyebiliriz. Günlük vakalarımız 55 ile 60 arasında. Geçen haftalara göre ciddi bir artış var. Vatandaşların artık ev ziyaretlerini iptal etmeleri gerekiyor.