Vaka sayıları patladı! Tunceli'de ikinci Covid-19 servisi açıldı

Tunceli Devlet Hastanesi'nde çalışan acil tıp uzmanı Ecem Ermete Güler, şunları söyledi:

"Tek Covid-19 servisi olarak çalışıyorduk. Fakat şimdi vaka sayılarımız arttığı için ikinci servisi açtık. Haftalık verilere baktığımızda da bu görülüyor. Yoğun bakımda da 7 yatağımızdan 4'ü şu anda dolu. Bunun nedenini; halkımızın rehavetine bağlıyoruz. Ev ziyaretleri çoğaldı, üniversite öğrencileri ilimize geldi. Sosyalleşiyoruz fakat bu sırada maske ve mesafeye unutuyoruz, çok dikkat etmemiz gerekiyor. Aşılamayı herkese öneriyoruz.