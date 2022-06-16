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Vahşi yaşam kameramanı kendini kafese kapattı! Saniyeler sonrasında...

Vahşi yaşam kameramanı kendini kafese kapattı! Saniyeler sonrasında...

Gordon Buchanan isimli vahşi yaşam kameramanı, hayatının en heyecan veren işlerinden birine imza attı.

Vahşi yaşam kameramanı kendini kafese kapattı! Saniyeler sonrasında...

Buchanan, genelde deniz altında köpekbalıklarını gözlemek için kullanılan bir kafesin içinde kutup ayılarının davranışlarını izledi.

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Vahşi yaşam kameramanı kendini kafese kapattı! Saniyeler sonrasında...

İşin en heyecanlı kısmı ise yüzlerce kilo ağırlığındaki bu ayının kameramanı bir sonraki yemeği yapma çabasıydı.

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Vahşi yaşam kameramanı kendini kafese kapattı! Saniyeler sonrasında...

40 yaşındaki vahşi yaşam düşkünü 20 yaşından beri bu işi yapıyor. 

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Vahşi yaşam kameramanı kendini kafese kapattı! Saniyeler sonrasında...

Buchanan, kutup ayısının saldırısıyla ilgili ise `beni kesinlikle öğle yemeği yapmak istiyordu` şeklinde konuşuyor.

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