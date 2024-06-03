Vahşet pornografisine doyamıyorlar

Gazze'de 7 Ekim’den bu yana bataklığın içinde debelenen Siyonist soykırımcılarla en büyük destekçisi ABD Başkanı Joe Biden Filistin’in haklı davasında dünya ülkelerinin vermiş olduğu destek karşısında yaşadıkları korku ve panik giderek artıyor.

Soykırımcılar mahkûm ediliyor.

Soykırımcıları dünya yalnızlaştırıyor.

İsrail'e ve suç ortağı ABD'ye karşı giderek şiddetlenen diplomatik kararlar alınıyor.

Siyonist kovanına çomak sokuldu, planları bozuluyor.

Filistin devletinin yanında olmaya başlayan Avrupa ülkeleri ve ABD vatandaşları soykırımcılara yönelik siyasi tepkiler göstermenin yanında küresel protestonun yayılmasını sağlıyor.

ABD’de 553 kampüste Filistin yanlısı gösteriler eylem yapıyor. Fransa, Hollanda, Almanya, İspanya, Finlandiya, Danimarka, Avustralya ve İngiltere'deki üniversitelerde de kamplar kuruldu. Eylemler küresel çapta öğrenci hareketine dönüştü.

Japonya'dan Güney Afrika'ya Brezilya'dan Norveç'e kadar farklı kıtalarda ve ülkelerde milyonlarca insan bu soykırımı, katliamı lanetliyor.

Sanat, siyaset, spor, medya, müzik ve ekonomi dünyasındaki tanınmış pek çok isim terör rejiminin çocukları ve kadınları vahşice katletmesine isyan ediyor.

Avrupa'da 1 Haziran, Dünya Çocuk Günü olarak kutlanıyor. Bu kutlamada ülkesinde meydanlara akan milyonlarca kişi Gazze’li çocukları andı. Almanya'nın başkenti Berlin'deki yüzlerce çocuk ayakkabısının önünde yapılan anmada Gazzeli 15 binin üzerinde çocuğun isimleri yerel saatle 09.00'da okunmaya başlandı. Farklı kişiler tarafından çocukların isimlerinin okunması gece yarısını buldu.

Bu anmada öfke var. Hem de çok büyük.

O nedenle Siyonistlerin ve destekçisi ABD'nin kaybettiğinin en büyük kanıtı. Bu yüzden birbirlerine düştüler. Kaybet kaybet …

Siyonist İsrail’in Gazze'de devam ettirdiği soykırıma ABD’nin yanında İngiltere ve Almanya’da destek veriyor.

İngiltere istihbarat bulgularını İsrail’le iletiyor. Almanya İsrail’e tank mermileri gönderiyor.

Gazze Kasabı Netanyahu, İsrail muhalefeti tarafından bile eleştirilir. Girdiği bataklık İsrail elebaşısının mezarı olacak. Küresel meydan okuma, küresel isyan Gazze’nin zaferine doğru ilerleyişinin işaretidir.

Refahta çadırlara doldurdukları insanları yaktılar.

İnsan etinin kokusu dünyayı sardı.

Nazilerin Yahudileri fırında yakmasına bile kimse şahit olmamıştı. Kampın içindekiler anlamamıştı yaşananları. Refah’ta yaşatılan vahşete dünya şahit oldu.

ABD ve İsrail için yakılan insanların, çocukların, kadınların hiçbir önemi yok. Filistin halkının yok edilmesi mutlak zorunluluk onların gözünde. Çünkü ABD ve İsrail Vahşet Pornografisine doyamıyor.