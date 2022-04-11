Vahşet! Boşanma aşamasındaki karısını defalarca bıçaklayarak öldürdü

M.G., kaçarken polisi arayarak karısını bıçakladığı yönünde ihbarda bulundu. Bunun üzerine kadının bulunduğu adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaralı kadını özel bir hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan müdahaleye rağmen Elif G. kurtarılamadı.



