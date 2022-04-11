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Vahşet! Boşanma aşamasındaki karısını defalarca bıçaklayarak öldürdü

Vahşet! Boşanma aşamasındaki karısını defalarca bıçaklayarak öldürdü

ADANA’da bir kişi boşanma aşamasında olduğu karısını defalarca bıçakladı. Şüpheli şahıs daha sonra evden kaçtığı sırada polisi arayıp olayı ihbar etti. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralı kadın yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Vahşet! Boşanma aşamasındaki karısını defalarca bıçaklayarak öldürdü

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, M.G., boşanma aşamasında olduğu eşi Elif G.'nin yaşadığı eve geldi. Bir süre sonra ikili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında M.G., eşi Elif G.’yi göğüs kısmından defalarca bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

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Vahşet! Boşanma aşamasındaki karısını defalarca bıçaklayarak öldürdü

M.G., kaçarken polisi arayarak karısını bıçakladığı yönünde ihbarda bulundu. Bunun üzerine kadının bulunduğu adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaralı kadını özel bir hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan müdahaleye rağmen Elif G. kurtarılamadı.

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Vahşet! Boşanma aşamasındaki karısını defalarca bıçaklayarak öldürdü

Elif G.’in cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis, katil zanlısı kocayı yakalama çalışmalarına devam ediyor.

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Vahşet! Boşanma aşamasındaki karısını defalarca bıçaklayarak öldürdü
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