Vahide Perçin'in sağlık durumunu eski eşi Altan Gördüm açıkladı! Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılmıştı
55 yaşındaki başarılı oyuncu Vahide Perçin'in sağlık durumuyla ilgili merak edilen soruya eski eşi Altan Gördüm'den yanıt geldi.
Atv ekranlarının vazgeçilmez dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Vahide Perçin ayrılık haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Dizinin ardından saçlarını kısacık kestiren oyuncu Vahide Perçin'in yeniden kansere yakalandığı öne sürülmüştü.
Bu iddiayı yalanlayan eski eşi Altan Gördüm, "Rol aldığı 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinden ayrılıp saçlarını kestirince ortaya böyle bir iddia atıldı. Ama sağlığı çok iyi. Artık kendisine zaman ayıracak. Geçmiş yıllarda sağlık durumu nedeniyle saçlarını kesmişti ama bu kez öyle bir problem yok" dedi.
Sözlerini sürdüren Gördüm, "Vahide ile ilk tanıştığımızda da saçları kısaydı. Saçlarını kendi isteğiyle kesti" açıklamasında bulundu.
Vahide Perçin, 2011 yılında meme kanserine yakalanmış ve tedavi görürken yıllardır uzun kullandığı saçlarını kazıtmak zorunda kalmıştı.