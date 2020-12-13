Vahide Perçin'in sağlık durumunu eski eşi Altan Gördüm açıkladı! Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılmıştı

Bu iddiayı yalanlayan eski eşi Altan Gördüm, "Rol aldığı 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinden ayrılıp saçlarını kestirince ortaya böyle bir iddia atıldı. Ama sağlığı çok iyi. Artık kendisine zaman ayıracak. Geçmiş yıllarda sağlık durumu nedeniyle saçlarını kesmişti ama bu kez öyle bir problem yok" dedi.