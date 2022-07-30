Uzungöl'den yine kötü görüntüler geldi! Bakın göle nasıl yığdılar!

Görüntüsü ile yerli ve yabancı turistlerin tepkisini çeken molozun kaldırılması için turizmciler yetkilileri göreve çağırırken, yine aynı bölgede göle dökülen derenin ağzına kirliliği önlemek için gerilen ağ yerli ve yabancı turistlerin de gözünden kaçmıyor.