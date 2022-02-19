'Üzülüyorum' deyip Üç Kız Kardeş yıldızları anlattı! Tesadüfen oldu: Başına kötü bir şey geldiğinde...

Aile ve kardeşlik üzerine kurulu bir eser bu. Siz de bir süredir Ayvalık’ta bir aradasınız. Sizin ilişkileriniz nasıl gelişti, kardeş gibi oldunuz mu?

Almila Ada: Gerçekten de olduk, çünkü 40 günü diz dize geçirdik. Özellikle ilk iki bölümde tüm sahnelerimiz birlikte olduğu için diğer oyunculardan bağımsız olarak üçümüz hep yan yanaydık. Özgü’yle daha önce de çalıştım. Zaten çok iyi arkadaşız.