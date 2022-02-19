'Üzülüyorum' deyip Üç Kız Kardeş yıldızları anlattı! Tesadüfen oldu: Başına kötü bir şey geldiğinde...
İclal Aydın’ın aynı adlı romanından uyarlanan, Kanal D’nin yeni dizisi ‘Üç Kız Kardeş’lerin yıldızları Melisa Berberoğlu, Almila Ada ve Özgü Kaya diziyi ve yaşamlarını anlattı.
Salı akşamı Kanal D’de ilk bölümü yayımlanacak olan ‘Üç Kız Kardeş’ dizisinin çekimleri Ayvalık’ta sürüyor. Üç kız kardeşi canlandırırken kendileri de kardeş gibi olan genç oyuncular Melisa Berberoğlu, Almila Ada ve Özgü Kaya, Hürriyet'te konuştu.
Aile ve kardeşlik üzerine kurulu bir eser bu. Siz de bir süredir Ayvalık’ta bir aradasınız. Sizin ilişkileriniz nasıl gelişti, kardeş gibi oldunuz mu?
Almila Ada: Gerçekten de olduk, çünkü 40 günü diz dize geçirdik. Özellikle ilk iki bölümde tüm sahnelerimiz birlikte olduğu için diğer oyunculardan bağımsız olarak üçümüz hep yan yanaydık. Özgü’yle daha önce de çalıştım. Zaten çok iyi arkadaşız.
Kardeş kavgası oluyor mu arada peki?
Özgü Kaya: Olmadı hiç, olacağını da sanmıyorum. O kadar güzel enerjimiz var ki... Benim olmadığım bir gün Almila ve Melisa arasında komik bir olay yaşanmış ve bunu ikisi de heyecanlı bir şekilde anlatmaya çalışıyorlar. Ben de tam ikisinin ortasındayım. İclal Abla (Aydın) da biraz daha ileride bizi izliyor. Kızlar heyecanlı bir şekilde “Hayır böyle olmadı, dur tamam, sen anlat” filan diyor. Ben de “Tamam kızlar, sakin olun” tavrında, bir abla edasıyla onlara yaklaşıyorum. Sonra bir baktık, biz aslında karakterlerimizle birbirimize geçmişiz. Sonra İclal Abla güldü ve “Tamam, siz gerçekten Türkan, Dönüş ve Derya olmuşsunuz” dedi.
Almila, bir tek sen tek çocuksun. Dizi sayesinde kardeş deneyimi yaşamış gibi oldun mu?
Almila Ada: Kardeşim olmadığı için bunu yüzde yüz söyleyemem belki ama ister istemez yaşamış oldum çünkü birbirimizi çok kolluyoruz. Bizi görseniz... Sette çok soğuk havalarda çalıştığımız için refleks oldu, “Özgü’nün üstünü örtün, o da üşüdü, Melisa’nın da kıyafeti çok ince” gibi şeyler söylüyoruz.